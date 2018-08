Zwaar politiegeweld: agent slaat man in elkaar die zijn identiteitskaart niet wil tonen

Een politieman uit Baltimore, in de Amerikaanse staat Maryland, heeft ontslag genomen nadat een ophefmakende video online is opgedoken. Op de virale beelden valt te zien hoe de agent meerdere slagen uitdeelde aan een man tijdens een heftige discussie. De reden: de man weigerde zijn identiteitskaart aan de agent te tonen.

In totaal duurt het fragment amper een halve minuut. Aanvankelijk vroeg de agent aan de man, later geïdentificeerd als Dashawn McGrier, om zijn identiteitskaart te tonen. Daar had de man echter helemaal geen zin in. “Waarvoor?”, vroeg hij op agressieve toon, waarna de stoppen bij de politieman helemaal doorsloegen. In een vlaag van woede deelde hij plots ruim tien vuistslagen uit en werkte hem tegen de grond. Een collega van de agent leek zich even te verzetten tegen de brutale aanpak van de politieman, maar liet uiteindelijk alsnog begaan.

Commissaris ad interim Gary Tuggle liet zaterdag in een statement weten dat hij “diep verontrust” was door de beelden. “De betrokken agent is voorlopig geschorst tot het onderzoek is afgerond. We zullen onder meer de bodycambeelden bestuderen.”

Een dag later volgde een update waarbij politiewoordvoerder T.J. Smith het vertrek aankondigde van de agent. “Hij had zelf zijn ontslag aangeboden, en commissaris ad interim Tuggle heeft dat geaccepteerd”, klonk het. “De andere politieman in de video zal zich voorlopig enkel bezighouden met administratieve taken.”

Provocatie

Het was overigens niet de eerste keer dat beide mannen in de clinch gingen. Volgens Warren Brown, de advocaat van McGrier, was de man twee maanden geleden aangeklaagd voor een vermeende aanval op de politieagent. Ook daarvan zouden videobeelden bestaan, maar die zijn tot dusver niet aan de oppervlakte gekomen. Hetgeen wat zich afgelopen zaterdag afspeelde, zou volgens de advocaat als provocatie gelden tegenover zijn cliënt.

McGrier moest na het incident afgevoerd worden naar het ziekenhuis van Baltimore. “Hij liep onder meer een gebroken neus, kaak en ribben op”, aldus Brown. De man werd ook even in hechtenis genomen, maar werd uiteindelijk vrijgelaten. De identiteit van de twee agenten is vooralsnog niet openbaar vrijgegeven.