Circus Boyata: manager Rode Duivel haalt stevig uit naar koppig Celtic, clublegende reageert

Dedryck Boyata heeft geen zin om nog langer voor Celtic Glasgow te spelen. De Rode Duivel wil weg, maar de Schotse club weigerde onder andere een bod van 10 miljoen euro van Fulham. Manager Jacques Liechtenstein trok dan ook naar Glasgow om de boel te forceren, (voorlopig) zonder succes.

De centrale verdediger speelde niet mee in de eerste competitiewedstrijd van Celtic, die verrassend met 1-0 verloren werd tegen Hearts. Dinsdag spelen The Bhoys in de voorronde van de Champions League in Griekenland tegen AEK Athene ook zonder Boyata.

Volgens The Sun weigert Boyata nog voor Celtic te spelen omdat de club hem weigert te verkopen. “Hij is een speler die we niet willen verliezen”, zei coach Brendan Rodgers vorige week. “Er was inderdaad een officieel bod van Fulham. We weten dat hij zijn laatste contractjaar ingaat. Hij is een fantastische speler geweest in mijn tijd hier en speelde een sterk WK. Hij is duidelijk een waardevolle speler en hij is belangrijk voor ons. De club weigerde dan ook het bod.”

‘Gesprek’

Dat was dus niet naar de zin van Boyata en zijn manager Jacques Liechtenstein, wiens cliënt ook kan rekenen op interesse van Sevilla en Lazio. Liechtenstein trok dan ook naar Schotland voor een gesprek met Rodgers.

“Het is moeilijk en zelfs onmogelijk om deze pijn te laten verdwijnen binnen een maand”, reageerde de manager van Boyata. “Iedereen begrijpt toch dat hij bij het ingaan van de laatste tien maanden van zijn contract zijn carrière niet op het spel kan zetten. Bijvoorbeeld door lichtgeblesseerd te spelen of zelfs maar aan 95 procent. Op 1 januari gaat hij gratis ergens anders tekenen, zonder dat Celtic op de hoogte wordt gebracht.”

Rodgers bevestigde het geplande gesprek met Liechtenstein, dat er uiteindelijk niet kwam. “Hij wilde me spreken om 10u00 terwijl ik een kwartier later een teambespreking had voor de wedstrijd tegen Hearts. Ik zei dat ik hem daarna zou spreken, maar toen was hij al weg. Dat is de situatie momenteel.”

Foto: Photo News

Beloftes

“Dedryck is altijd gelukkig geweest als speler van Celtic, maar na een geweldig WK zagen we concrete interesse van clubs uit grote competities. Dat gaf Celtic de kans om een speler te verkopen voor een veelvoud van de prijs waarvoor ze hem in 2015 haalden (2 miljoen euro, red.). Celtic heeft op die interesse eigenlijk niet gereageerd en vergaderingen geweigerd”, aldus Liechtenstein.

“Als een club belooft mee te werken aan een potentiële transfer maar het die belofte niet kan houden, lijkt het duidelijk dat ze ook hun beloftes niet zullen houden indien de speler zijn contract verlengt. Ze willen hem niet verkopen, maar doen ook geen moeite om hem een degelijk contractvoorstel te doen. Er is nu al achttien maanden lang interesse uit de Premier League en de Bundesliga. Celtic vroeg ons te wachten op deze transferperiode. Boyata klaagde niet, maar het is normaal dat hij nu teleurgesteld is. Er is gewoon een gebrek aan respect.”

“Schande!”

Het circus rond Boyata is bij Celtics-legende Chris Sutton in het verkeerde keelgat geschoten. Hij zou verdorie blij moeten zijn dat hij de kans krijgt om te spelen”, reageerde de ex-spits. “Hij heeft goed kwaliteiten, maar hij is soms een ongeleid projectiel. En nu is hij een regelrechte schande. Celtic moet hem zo snel mogelijk verkopen!”