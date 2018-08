Europol vraagt wie dit bubbelbad herkent in het kader van onderzoek naar kindermisbruik

Europol zoekt getuigen die weten waar dit bubbelbad staat. Vermoedelijk ergens in een hotel. De oproep kadert in een onderzoek naar kindermisbruik want de beelden zijn gevonden bij een pervert.

Europol plaatst geregeld foto’s van interieurs of voorwerpen op de website in de hoop dat iemand ze zou herkennen. Het gaat om beelden die in beslag zijn genomen zijn in onderzoeken naar kindermisbruik. Vaak gaat het om voorwerpen die op beelden die gemaakt zijn bij perverten staan. Een kader aan de muur, een opvallende tekening op een trui of noem maar op. Door de plaats te achterhalen, hopen speurders bij de daders terecht te komen.

Nu hoopt men te weten te komen waar dit bubbelbad staat. Vermoedelijk in een hotel. Het slachtoffertje dat in het bad zit, is onherkenbaar gemaakt. Tips zijn welkom op Europol.eu.