Treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel onderbroken door ongeval in Duffel: “Rekening houden met afschaffingen en vertragingen”

Duffel - Het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel is maandagnamiddag onderbroken door een ongeval nabij het station van Duffel. “Daar is omstreeks 15.40 uur een trein tegen een persoon op de sporen gereden”, bevestigt Dimitri Temmerman, de woordvoerder van de NMBS aan Het Nieuwsblad Online.

Een twintigtal minuten was het treinverkeer volledig onderbroken. Wie naar van Antwerpen naar Mechelen moest, kon niet verder, aangezien de sporen geblokkeerd waren. Omrijden met de trein via Lier, Aarschot en Leuven was de enige optie.

“Ondertussen zijn er twee van de vier sporen vrij”, aldus Temmerman. “De reizigers zullen echter in de loop van de avondspits rekening moeten houden met afgeschafte treinen en vertragingen op de lijn tussen Antwerpen - Mechelen en Antwerpen - Brussel. Wij leggen zo snel mogelijk vervangbussen in.”