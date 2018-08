Noorse minister stapt op na omstreden reis met Iraanse vriendin

In Noorwegen is de minister van Visserij, Per Sandberg, maandag opgestapt nadat aan het licht was gekomen dat hij met zijn Noors-Iraanse vriendin naar Iran was gereisd zonder de regering daarvan op voorhand in te lichten. Bovendien nam Sandberg zijn werktelefoon mee, wat niet mag volgens de veiligheidsregels van de regering.

De Noorse pers smult al twee weken van het schandaal. Per Sandberg (58) van de rechts-populistische Vooruitgangspartij (Fremskrittspartiet) is in juli op vakantie geweest naar Iran met zijn nieuwe 28-jarige Noors-Iraanse vriendin Bahareh Letnes. Hij deed dat echter zonder zijn ministerie of de eerste minister in te lichten. Zijn medewerkers dachten naar verluidt dat hij in Turkije zat.

Sandberg gaf zijn fouten toe. Volgens hem was het plan aanvankelijk om naar Turkije te reizen, maar viel veertien dagen voor vertrek toch de beslissing om naar Iran te reizen. Pas als de minister en zijn vriendin al twee dagen in Iran zijn, komt de premier dat te weten via de Noorse ambassade in Teheran. Zijn dochter insinueerde in interviews dat Sandberg niet wilde dat zijn ex-vrouw, die als staatssecretaris werkt, te weten kwam waarheen hij was gereisd.

Letnes kwam in de jaren 2000 naar Noorwegen en na enkel mislukte asielaanvragen kreeg ze uiteindelijk in 2008 een verblijfsvergunning omdat ze Iran niet meer binnen mocht. Sandberg en Letnes namen de voorbije jaren deel aan evenementen van de Iraanse ambassade in Noorwegen. Afgelopen weekend meldde de Noorse omroep NRK dat de inlichtingendienst PST een onderzoek is gestart naar mogelijke banden tussen de vrouw en het Iraanse regime.

De druk op Sandberg werd zo groot dat hij maandag uiteindelijk ontslag nam als minister. Hij wordt opgevolgd door Harald Tom Nesvik. Daarnaast stopt Sandberg als vicevoorzitter van de Vooruitgangspartij.