Decaluwé vraagt meer steun in strijd tegen transmigranten: “Moeten 24 uur op 24 controleren willen we geen tentenkampen krijgen in West-Vlaanderen”

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé wil dat er meer steun komt om het hoofd te bieden aan de stroom transmigranten. Dat zegt hij in een reactie op het interview met Nicholas Paelinck, korpschef bij politiezone Westkust, die in een interview met Het Nieuwsblad enkele pijnpunten blootlegde.

De vraag om meer steun van de gouverneur is niet nieuw. Hij vraagt al maanden, “zoniet jaren”, om extra maatregelen in de strijd tegen mensensmokkelaars, -handelaars en transmigranten. Zo wil hij het toeristische seizoen laten erkennen als evenement waardoor er meer politiesteun uit het binnenland kan komen tijdens de zomerperiode. Op die manier kan de politie zich blijven richten op zijn kerntaken.

Pijnpunten

Korpschef Paelinck legde enkele pijnpunten bloot, zoals een gebrek aan (privé-)bewaking en een afhandelpunt. Kritiek waar de gouverneur zich wel kan in vinden. “De bewaking op de snelwegparkings heeft in het verleden aangetoond te werken”, aldus Decaluwé. Blijft wel de vraag wie zal instaan voor de kosten. Soortgelijk verhaal voor het omvormen van de parking Westkerke tot een rustplek voor langparkeerders. Dat idee maakte deel uit van een plan om de parkings langs de E40, tussen Groot-Bijgaarden en Frankrijk, om te vormen in plekken voor kort- en langparkeerders. Na een lange sluiting ging Westkapelle in juli 2017 weer open, maar om van de parking een plaats voor langparkeerders te maken, is nog niets in huis gekomen.

Een ander punt is het gebrek aan een afhandelpunt waar nagegaan wordt wie de opgepakte transmigranten zijn. Geen enkele (kust)stad staat te springen om dat in te richten, omdat de migranten daar ook weer zullen vrijgelaten worden. De gouverneur vroeg vorig jaar ook al om een mobiel afhandelcentrum. Hij herhaalt die vraag want vanuit Brussel is noch van een vast, noch van een mobiel afhandelpunt werk gemaakt.

Tentenkampen in West-Vlaanderen

“We moeten 24 uur op 24 controleren willen we geen tentenkampen krijgen in West-Vlaanderen. Dat is altijd ons streefdoel geweest, maar we zien vanuit verschillende hoeken mensen opnieuw toestromen, vanuit Brussel en vanuit Duinkerke”, zegt hij. “Binnenkort zitten we met het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon samen om te bekijken wat er nog kan gedaan worden.”

De jaarlijks terugkerende piek in de zomer is niet onlogisch. Met het betere weer zien heel wat mensensmokkelaars hun kans schoon om migranten te helpen bij hun oversteek naar Groot-Brittannië. Maar al te vaak eindigt die tocht toch aan de Franse of Belgische kust.