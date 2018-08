Dames ontsnappen aan drama wanneer stalen pijp op motorkap van hun wagen terechtkomt

Twee dames zijn de Thaise hoofdstad Bangkok op het nippertje ontsnapt aan het ergste. Woensdagavond zagen ze voor hun neus hoe een enorme stalen pijp op de motorkap van hun wagen terechtkwam. Gelukkig bleven hun verwondingen beperkt.

Het incident gebeurde in het Bang Khun Non, in de buurt van werkzaamheden. De 33-jarige Natthaija Chanthanakhiri stond samen met een vriendin te wachten in het verkeer toen een kraan naast hen in de problemen kwam. De machine verloor de grip op de stalen pijp, waardoor het gevaarte van vijftien meter lang naar beneden kwam. Uiteindelijk viel het neer op de motorkap van de witte Mercedes.

De dashcambeelden van een achterligger maakten het meteen duidelijk: dit was een kwestie van centimeters. “Indien de pijp op het dak van de wagen was gevallen, waren de dames mogelijk om het leven gekomen”, verklaarde de politie achteraf. Net voor het ongeval zag de bestuurster nog hoe de pijp dreigde op hun wagen te vallen, maar er was niet voldoende tijd meer om het voertuig nog te verplaatsen.

Beide vrouwen verkeerden in shock, maar hadden geen zware verwondingen opgelopen. Passagier Panadda Akkaradamrongdej moest desondanks wel verzorging krijgen in het ziekenhuis voor een wonde aan haar pols. De videobeelden van het incident doen sinds donderdag ook de ronde op Facebook, waar ze al bijna een miljoen keer zijn bekeken.