AA Gent stalt Siebe Horemans bij Excelsior Rotterdam

AA Gent leent zijn 20-jarige verdediger Siebe Horemans tot het einde van het seizoen aan Excelsior Rotterdam uit. Dat meldde beide clubs maandag op hun website. De Nederlandse ereklasser heeft geen aankoopoptie.

De in Gent geboren Horemans is een jeugdproduct van de Buffalo’s. In 2016 debuteerde hij in het eerste elftal. Vorig jaar werd hij al een half seizoen aan tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven uitgeleend.

“Excelsior heeft bewezen een goede club te zijn voor jonge spelers om door te groeien”, motiveert de jeugdinternational zijn keuze. “Wout Faes, die hier vorig seizoen speelde, heeft me dat bevestigd. Wout heeft het hier prima gedaan en een mooie stap kunnen maken, dus dat stimuleert mij wel. Ik hoop bij Excelsior minuten te kunnen gaan maken en van waarde te kunnen zijn voor de ploeg.”

Excelsior startte zaterdag aan de competitie met een 1-1 gelijkspel tegen Fortina Sittard. Met verdediger Hervé Matthys en aanvaller Jinty Caenepeel had de club al twee Belgen in de rangen.