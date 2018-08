Nieuw ABVV-hoofdkwartier in Brussel heeft reling om daklozen weg te houden

Brussel - Daklozen krijgen geen kans om de nacht door te brengen of te schuilen in de portieken van het nieuwe hoofdkwartier van de ABVV-FGTB in Brussel. Speciale relingen verhinderen dat iemand er zich zou kunnen leggen.

Het nieuwe gebouw van de Brusselse vakbondsafdeling aan de Sint-Jansstraat, bij de Kunstberg, is pas klaar en zorgt al voor controverse. De directie van ABVV Brussel stelde zondag vast dat er balustrades voor de ramen ingebouwd waren. Die moeten verhinderen dat daklozen er zich kunnen installeren, weet Bruzz.be.

“Dat gaat natuurlijk in tegen onze waarden en normen”, reageert Stéphane Laloux van het ABVV. “We hebben de eigenaar van het gebouw gevraagd die elementen zo snel mogelijk weg te halen”, klinkt het. “In plaats van armen te verjagen, proberen we armoede net te bestrijden.”

Het is niet de eerste keer dat gezocht wordt naar manieren om daklozen te verdrijven. Drie jaar geleden al plaatste Delhaize speciale panelen aan het filiaal in de Henninstraat in Elsene. Die werden zo geplaatst dat je er niet kon gaan opzitten of liggen. Na protest werden ze opnieuw verwijderd.