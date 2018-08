Ajax opnieuw zonder Dolberg tegen Standard, ook Eiting onzeker

Ajax kan dinsdag in de return van de derde kwalificatieronde van de Champions League opnieuw niet rekenen op Kasper Dolberg. Carel Eiting, invaller in de heenmatch in Luik (2-2), is dan weer onzeker.

Eiting kampte maandag met buikkrampen en geraakt mogelijk niet speelklaar. “De bedoeling is dat hij maandag wel gaat trainen”, verklaarde Ajax-trainer Erik ten Hag. “Maar er staat wel een vraagteken achter zijn naam.” Bij de Nederlanders ontbreken ook nog Joël Veltman, Daley Sinkgraven en Vaclav Cerny met blessures, net als Dolberg.

Ajax liep in Luik uit tot 0-2, maar Standard sleepte alsnog een draw uit de brand. De winnaar over de twee duels strijdt tegen Dynamo Kiev of Slavia Praag om een plaats in de groepsfase van de Champions League.