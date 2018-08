Ives Serneels selecteert elf Red Flames en dertien “High Potentials” voor stage in Tubeke

Brussel -

Bondscoach Ives Serneels heeft maandag een selectie van 24 speelsters, elf Red Flames en dertien “High Potentials” bekendgemaakt voor een stage van 23 tot 25 augustus in Tubeke. Die stage vorm de start van de voorbereiding op de laatste twee groepswedstrijden in de WK-kwalificatie: Op 31 augustus in Roemenië en op 4 september in Leuven tegen Italië.