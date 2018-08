Manager Thibaut Courtois vertelt het verhaal achter de “snelle en makkelijke transfer” naar Real Madrid

Na weken van geruchten werd Thibaut Courtois vorige week voorgesteld als speler van Real Madrid. Een droom die uitkwam, aldus onze nationale doelman. In een gesprek met de BBC legde manager Christophe Henrotay uit waarom Courtois vertrok bij Chelsea.

Volgens Henrotay waren de beweegredenen van zijn cliënt, die niet kwam opdagen voor de medische testen en trainingen bij Chelsea, eerlijk. “Er heerst een misverstand dat Courtois een transfer forceerde om de verkeerde redenen”, zei de manager bij BBC 5 live Sportsweek. “Hij duwde door voor een vertrek bij Chelsea omwille van zijn kinderen.”

“Als zijn gezin in Londen had gewoond, zou het een totaal andere situatie geweest zijn. Dan zou hij gebleven zijn want er is geen reden om een grote club als Chelsea te verlaten, waarmee hij prijzen had kunnen winnen. Spijtig genoeg wonen zijn kinderen met hun moeder in Madrid”, klonk het. “Het gaat hier om persoonlijke redenen en die moeten we respecteren. Chelsea begreep dat en heeft ons geholpen.”

Snel en makkelijk

“Thibaut had een contract en dus hing het af van Chelsea”, aldus Henrotay. “Maar omdat zijn contract op zijn einde liep, was er van Chelsea uit een interesse om met Madrid te overleggen. Samen hebben ze echt snel en makkelijk een deal gevonden, met de menselijkheid van de situatie in het achterhoofd. Het is geen actie tegen de fans, maar de beste oplossing vinden voor een niet ideale situatie.”

“Dit is een transfer voor zijn gezin”, benadrukte Henrotay nogmaals. “En hij kreeg hier de kans om terug te gaan naar Madrid, een stad waarvan hij houdt en van een grote club als Real. Toen we aankwamen in Madrid waren zijn ouders, broer, zus, kinderen, moeder van zijn kinderen daar. Iedereen dus. Ik zei hem dat ik blij was om zo’n transfer voor hem te kunnen regelen, maar ook dat zijn gezin weer samen is.”

“Ik begrijp de Chelsea-supporters en ik ga hen ook niets verwijten”, aldus Courtois’ manager. “Thibaut is een geweldige keeper. Hij heeft zijn best gedaan om Chelsea trofeeën te bezorgen dus het is niet leuk om zo’n speler te verliezen.”