Ex-zakenpartner van baruitbater nam (samen met fotograaf) foto’s van naaktfeestje in Langemark: “Maar hij handelde in opdracht van iemand anders”

Langemark-Poelkapelle - De foto’s van het naaktfeestje in Langemark-Poelkapelle waarmee schepen Frank Gheeraert werd gechanteerd, werden genomen door een amateurfotograaf die werd ingehuurd door Nicolas A. Die man is de voormalige zakenpartner van Rik Ostyn, de eigenaar van de zomerbar waar het feestje in kwestie zich afspeelde. Dat bevestigt zijn advocaat aan onze redactie.

Nicolas A. werd vandaag twee uur lang ondervraagd door de politie. Volgens zijn advocaat verklaarde hij daarbij dat hij in opdracht van iemand anders handelde, en dat hij niets met de verspreiding van de beelden of de chantage te maken heeft.

Nicolas A. baatte vorig jaar samen met Rik Ostyn een andere zomerbar uit Foto: if

Nicolas A. baatte vorig jaar samen met Rik Ostyn een andere zomerbar uit, maar hun samenwerking liep spaak. A. beweert dat Ostyn hem nog duizenden euro’s schuldig is, en is bovendien boos omdat zijn naam (en die van zijn vriendin) nog steeds voorkomt in documenten rond een bouwovertreding.

Naar eigen zeggen kreeg hij een paar dagen geleden telefoon van een kennis (wiens identiteit hij ook bekende), met de vraag of hij geen fotograaf kon regelen die foto’s wilde nemen van een privé-naaktfeestje dat zou doorgaan in de zomerbar. A. ging akkoord, regelde een fotograaf, en ging dinsdagavond mee in het maïsveld achter de zomerbar zitten om de 800 foto’s (waarvan er donderdag 150 verspreid werden) te maken.

“Mijn cliënt is slechts opgetreden als tussenpersoon in dit verhaal”, aldus Curd Vanacker, de advocaat van Nicolas A. “Iemand anders vroeg hem of hij een amateurfotograaf kende, en hij kende toevallig iemand. Hij wist niet dat deze zaak zo’n proporties zou aannemen. Mijn cliënt heeft eerder impulsief gereageerd, en is nu natuurlijk enorm geschrokken van de impact. Dit heeft hij zeker niet gewenst.”

A. weet volgens zijn advocaat ook niet wat het motief van zijn opdrachtgever was, of wat die nadien met de foto’s heeft gedaan. Hij is naar eigen zeggen dus niet betrokken bij de verspreiding van de foto’s en de chantage. “Het is nog niet duidelijk wat de tenlastelegging is, daarvoor is het nog te vroeg. We moeten nu het verdere onderzoek afwachten”, aldus zijn advocaat.

Schepen Frank Gheeraert werd gechanteerd met de foto’s Foto: if

De Backer: “Dit moet zwaar bestraft worden”

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) laat intussen in een persbericht weten “erg tevreden” te zijn “met het grondige werk van het parket″. “Wat de dader hier deed, kan niet door de beugel en moet zwaar bestraft worden. Heimelijk foto’s nemen, afpersen en beelden verspreiden is een grove inbreuk op de privacy van mensen. We moeten nu streng optreden en duidelijk maken dat we als maatschappij privacy belangrijk vinden.”

“Dit toont de essentie van privacy en de nood van privacybescherming voor eens en voor altijd aan. Dit gaat over mensen. De dader(s) moeten, naar de letter van de wet, een zware straf krijgen voor de vreselijke gevolgen die hun acties met zich meebrengen. De slachtoffers en hun omgeving en families, en dus ook kinderen, worden hier zwaar getroffen”, aldus De Backer.