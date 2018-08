Anderlecht Ladies verpletteren tegenstand met 10-0, maar mogen niet naar groepsfase Champions League

Paars-wit verpletterende het Georgische FC Martve met 10-0, maar door de 2-0-zege van Glasgow City tegen Gornik Leczna eindigen de Schotten op de eerste in kwalificatiegroep D. Ook de beste twee tweedes gaan door naar de groepsfase, maar daar is Anderlecht niet bij.

Winnen tegen FC Martve mocht voor de meisjes van coach Patrick Wachel geen probleem vormen: de Georgische ploeg slikte in zijn eerste twee wedstrijden al 19 doelpunten. Die lijn trok zich door in de wedstrijd tegen paars-wit. Aan de rust stond het al 4-0 na goals van Tine De Caigny (3) en Ella Van Kerkhoven. De Caigny vulde haar hattrick na de rust nog aan met twee extra doelpunten, terwijl ook Stefania Vatavu, Sheryl Merchiers en Ulrike De Frère aan het kanon stonden. Een tienklapper dus voor Anderlecht, dat hiervoor echter niet beloond werd met een ticket voor de groepsfase.

In groep D eindigen met Glasgow City, Anderlecht en Gornik Leczna drie ploegen bovenaan met elk zes punten. De onderlinge resultaten zijn in dat geval de doorslaggevende factor. Glasgow eindigde met een doelsaldo van +1 net voor Anderlecht (0) en Leczna (-1).

