Ex-adviseur lekt geheime opname van Trump na haar ontslag, president slaat zwaar terug op Twitter

Een voormalige medewerkster van de Amerikaanse president Donald Trump heeft voor opschudding gezorgd met geheime geluidsopnames. Televisiezender NBC publiceerde maandag een opname van een gesprek, dat Omarosa Manigault-Newman naar eigen zeggen met Trump voerde over haar ontslag. De president reageerde intussen al bijzonder bitsig op Twitter op de aanval van zijn ex-medewerkster, wiens boek ‘Unhinged’ over haar periode in het Witte Huis dinsdag verschijnt.

In het telefoongesprek lijkt de president zich eerst over haar ontslag te verwonderen: “Omarosa, wat gebeurt er? Ik zie net op het nieuws dat je overweegt om ontslag te nemen. Wat is er gebeurd?” Als Manigault-Newman de president vertelt dat ze ontslagen is, antwoordt Trump: “Niemand heeft me daar iets over verteld. Je weet dat ze hier een grote boel moeten beredderen, maar ik wist er niets van. Godverdomme, ik vind het helemaal niet leuk dat je vertrekt. Niemand heeft me daar ook maar iets over verteld.”

Video: CNN

De administratie van Trump ontkende intussen al dat er mensen ontslagen worden in het Witte Huis zonder medeweten van de president: “De president neemt de beslissingen”, aldus adjunct-woordvoerder Hogan Gidley. Het Witte Huis betwist de authenticiteit van de opnames ook niet, al liet Rudy Giuliani, de advocaat van Trump, al wel weten dat Manigault-Newman de wet overtrad door gesprekken met Trump en andere officials op te nemen.

In haar boek beschuldigt Manigault-Newman Trump ook van racisme. Volgens The Guardian noemt ze de president daarin “een racist, een fanaticus en een vrouwenhater”. Maar volgens The Washington Post kan ze haar zwaarwegende beschuldigingen wegens gebrek aan bewijzen niet hard maken.

“Ernstige problemen met haar integriteit” vs. “Opgesloten in ‘Situation Room’”

De 44-jarige medewerkster had eerder ook al de opname van een gesprek met stafchef John Kelly in het Witte Huis over haar ontslag gelekt. Dat gesprek zou in de ‘Situation Room’ hebben plaatsgevonden, de streng beveiligde ruimte in het Witte Huis waar geheime gesprekken plaatsvinden.

In de geluidsopname is te horen hoe de stafchef haar vertelt dat hij over “haar aftocht uit het Witte Huis” wil spreken, omdat er “ernstige problemen met haar integriteit” bestaan. Volgens Manigault-Newman nam ze dat gesprek op om zichzelf te beschermen, want voelde ze Kelly’s uitspraken aan als een “bedreiging”. Manigault-Newman beweert nu ook dat ze tijdens en na dat gesprek met Kelly opgesloten werd in de ‘Situation Room’, en werd haar toegang tot haar advocaat geweigerd.

Video: NBC

Manigault-Newman beweert ook dat stafchef Kelly de echte baas is in het Witte Huis: “John Kelly beslist alles, Donald Trump heeft geen flauw idee wat er allemaal gebeurt. Hij is als een marionet, en dat is heel gevaarlijk voor dit land”, aldus de vrouw. “Trump heeft bovendien een gigantisch probleem met de waarheid, soms heeft hij zelfs moeite om realiteit van fictie te onderscheiden.”

Trump: “Een loser die enkel problemen veroorzaakte”

De Amerikaanse president zelf haalde maandag hard uit naar zijn ex-medewerkster. Ze was “gek” en “ongeschikt”, schreef hij op Twitter. “Ze smeekte me met tranen in haar ogen om haar een job te geven, en ik zei: oké. Mensen in het Witte Huis haatten haar. Ze was gemeen, en niet erg pienter”. Hij zag haar naar eigen zeggen zelden, maar hoorde “echt slechte dingen” over haar, bijvoorbeeld dat ze voortdurend vergaderingen miste. Kelly vertelde hem bovendien “dat ze een loser was, en enkel problemen veroorzaakte”, voegde Trump eraan toe. “Ik heb hem gezegd dat hij een oplossing moest vinden, indien dat mogelijk was, omdat ze alleen maar GEWELDIGE dingen over mij vertelde - totdat ze ontslagen werd!”

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 augustus 2018

...really bad things. Nasty to people & would constantly miss meetings & work. When Gen. Kelly came on board he told me she was a loser & nothing but problems. I told him to try working it out, if possible, because she only said GREAT things about me - until she got fired! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 augustus 2018

While I know it’s “not presidential” to take on a lowlife like Omarosa, and while I would rather not be doing so, this is a modern day form of communication and I know the Fake News Media will be working overtime to make even Wacky Omarosa look legitimate as possible. Sorry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 augustus 2018

Trumps woordvoerster Sarah Sanders had zondag al hard uitgehaald naar de gewezen medewerkster. “Alleen al de gedachte dat een medewerkster een bandrecorder de Situation Room van het Witte Huis binnensmokkelt, is een flagrante minachting van onze nationale veiligheid”, verklaarde Sanders. Dat Manigault Newman nu er op televisie mee pocht, toont eens te meer aan dat ze een gebrek aan karakter en intergriteit heeft, voegde ze eraan toe.

Trump en Omarosa in betere tijden Foto: EPA-EFE

Met dank aan ‘The Apprentice’

Manigault-Newman werd bekend door haar deelname aan Trumps televisieshow ‘The Apprentice’. Later werkte ze voor zijn verkiezingscampagne. Na zijn ambtsaanvaarding gaf de Republikein haar een communicatiefunctie in het Witte Huis. Daar zou ze verantwoordelijk zijn geweest om het imago van Trump op te schroeven bij Afro-Amerikanen, al wisten andere overheidsfunctionarissen volgens Amerikaanse media “niet goed wat haar werk precies inhield”. Ze haalde de krantenkoppen vooral toen ze, na haar huwelijk in april 2017, ongepland met bruidsgasten in het Witte Huis opdook om foto’s te maken.

In december 2017 hield Manigault Newman het werk in het Witte Huis voor bekeken. Ze claimde lange tijd dat ze zelf opstapte, al beweert het Witte Huis dat ze ontslagen werd door stafchef Kelly. Die laatste versie wordt nu schijnbaar bevestigd in de opname van het gesprek met Kelly dat Manigault-Newman zelf lekte.