Vernieuwd kruispunt waar dodelijk slachtoffer viel na twee weken weer open

Antwerpen / Beveren-Waas - Het nieuwe kruispunt aan de Waaslandhaven-Noord is opnieuw geopend. Eind juli ging het kruispunt, dat er een gevaarlijke rotonde verving, al open, maar toen viel een dodelijk slachtoffer te betreuren. De verkeerslichten waren er nog niet geplaatst, wat mee leidde tot het zware ongeval.

Het ongeval gebeurde op maandag 30 juli, toen een bestuurder van een Volkswagen Golf met Roemeense nummerplaat reed op het kruispunt dat de Liefkenshoektunnel, Beveren-tunnel, Keteldijk en nieuwe Kieldrechtsluis met elkaar verbindt. De wagen werd in de flank gegrepen door een vrachtwagen.

De auto werd 20 meter meegesleurd en daarna geplet tussen de paal van een verkeerslicht en de cabine van de truck. Voor een 26-jarige passagier die op de achterbank zat, kwam alle hulp te laat. De chauffeur en een tweede passagier raakten toen zwaargewond.

Een verkeersdeskundige van het parket van Dendermonde kwam ter plaatse, uit de eerste vaststellingen bleek toen al dat de bestuurder van de Golf geen voorrang had verleend. Omdat de verkeerslichten er nog niet geplaatst waren, werd het verkeer er aan de hand van gewone voorrangsborden over de drukke verkeersader geloodst. In afwachting van de verkeerslichten moest het verkeer na het dodelijk ongeval omrijden, tot nu maandag het kruispunt dus weer open ging.