David Silva (32) stopt als Spaans international

De spelmaker van Manchester City neemt na 125 wedstrijden voor La Roja afscheid van de nationale ploeg. Dat maakte hij maandag bekend met een tekstje op Instagram.

De wedstrijd op het WK in en tegen Rusland was dus de laatste van David Silva in het shirt van het Spaanse nationale elftal. Na een paar weken van bezinning is de speler tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor zijn afscheid bij la Selección. “Dit is één van de moeilijkste beslissingen uit mijn carrière geweest, maar wel eentje die ik met grote dankbaarheid en bescheidenheid wil delen communiceren”, schrijft de Spanjaard. “De nationale ploeg heeft me alles gegeven en heeft me laten groeien als speler, maar ook als mens, vanaf de jeugdreeksen al. Ik ben trots dat ik 125 wedstrijden heb mogen spelen, 35 goals heb kunnen maken en dat we in de 12 jaar (waarin ik international was) een wereldbeker en twee EK’s hebben gewonnen.”

Gracias, suerte y hasta siempre! A post shared by David Silva (@david21lva) on Aug 13, 2018 at 8:57am PDT