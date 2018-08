Het (nog) onbekende toptalent: ploegmaat van Benteke doet de Engelsen dromen van klasba(c)k

Elk week speelt er zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Aaron Wan-Bissaka, de 20-jarige rechtsback van Crystal Palace.

De Eagles startten afgelopen weekend de Premier League met een partij tegen promovendus Fulham. Wan-Bissaka kreeg van coach Roy Hodgson de voorkeur op Joel Ward, terwijl Christian Benteke in de spits startte. Palace won uiteindelijk met 0-2 en Wan-Bissaka gaf de assist voor het tweede doelpunt van de bezoekers, van Wilfried Zaha.

Hodgson was onder de indruk. “Ik vond dat hij geweldig speelde, zowel defensief als offensief. Je kan enkel hopen dat hij sterkte na sterkte creëert. Hij speelde zijn achtste wedstrijd in de allereerste wedstrijd van dit seizoen in een onwaarschijnlijke atmosfeer en tegen een tegenstander als Ryan Sessegnon. Een kerel die een sterk seizoen achter de rug heeft en zelf een talent is natuurlijk.”

“Om dus te doen wat hij tijdens de wedstrijd deed… Hij gaat goed slapen en als jullie van de media hem willen prijzen, wil ik daar graag mijn stem aan verlenen. Hij was écht goed!”

Zwemmer

Aaron Wan-Bissaka werd op 26 november 1997 geboren in Londen en verhuisde op zijn elfde naar Crystal Palace. Vorig seizoen maakte hij zijn officiële debuut in het A-team van de Eagles. Zijn eerste drie wedstrijden? Tegen Tottenham, Manchester United en Chelsea. Daarna speelde hij ook nog tegen Liverpool. Dat noemt men dan voor de leeuwen gegooid worden, maar Wan-Bissaka werd die maand wel verkozen tot Speler van de Maand bij zijn club.

Palace ging telkens onderuit, maar Hodgson was meteen fan van zijn Engelse diamant. “Dat waren matchen waarin je gaat zwemmen of verdrinkt. Aaron heeft snel geleerd om te zwemmen. Hij heeft sindsdien enorm veel vooruitgang geboekt. Hij staat op het punt waarbij wij ervan overtuigd zijn dat hij alles kan en zal doen wat we hem vragen om te doen op het veld.”

Wan-Bissaka won dus het rechtstreekse duel tegen “de nieuwe Gareth Bale” omdat hij defensief zeer gedisciplineerd is. Hij is bovendien een enorme atleet, snel en behendig, met een sterke tackle. Plus er zijn de goeie voeten. Bewijs: zijn assist voor de 0-2 van Zaha. Waarbij Wan-Bissaka vlotjes Alexandar Mitrovic (ex-Anderlecht) van zich afschudde vooraleer hij een perfecte doorsteekpass gaf.

Volgens Transfermarkt is Wan-Bissaka op dit moment amper 1 miljoen euro waard, maar daar kan snel verandering in komen voor de rechtsback met Congolese roots. Hij speelde ooit één match voor de U20 van Congo (8-0-nederlaag tegen de U17 van Engeland), maar koos dan voor de U20 van Engeland.