Ricardo Sa Pinto treedt in de voetsporen van Besnik Hasi en is de nieuwe coach van Legia Warschau

Ricardo Sa Pinto is de nieuwe coach van Legia Warschau. Dat heeft de Poolse kampioen maandag bevestigd. De 45-jarige Portugees tekende een contract voor drie seizoenen. Assistent Rui Mota, fysical coach Guilherme Gomes en keeperstrainer Ricardo Pereira volgden hun landgenoot naar zijn nieuwe club.

Sa Pinto leidde afgelopen seizoen Standard naar bekerwinst en een tweede plaats in de competitie, maar moest desondanks plaats maken voor Michel Preud’homme. Eerder stond hij bij Sporting Lissabon (2012), Rode Ster Belgrado (2013), OFI Kreta (2013-2014), Atromitos (2014-2015) en Belenenses (2015) aan het roer.

Legia veroverde afgelopen seizoen zijn dertiende landstitel, de derde op rij. In de huidige competitie is de club na vier speeldagen met zeven punten pas vijfde. Dat en de rampzalige resultaten in Europa kostte de Kroatische trainer Dean Klafuric de kop. In de Champions League werd Legia in de tweede voorronde uitgeschakeld door het Slovaakse Spartak Trnava. In de derde voorronde van de Europa League moet Legia donderdag nog vol aan de bak om tegen het nietige Dudelange uit Luxemburg een 1-2 achterstand op te halen.