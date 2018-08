Straf: waaghals beklimt als snelste ooit Franse alp zonder veiligheidsuitrusting

De alpinist Dani Arnold kan opnieuw een record op zijn naam schrijven. Ditmaal wist de Zwitser als snelste ooit tot op de noordelijke flank van de Grande Jorasses te geraken, een berg in het Mont Blancmassief. Hij deed er in totaal twee uur en vier minuten over, en dat allemaal zonder veiligheidsuitrusting.

Arnold beklom de berg van maar liefst 4.208 meter hoog via de befaamde Cassin-route. Het betreft een bijzonder gevaarlijke tocht, aangezien de omstandigheden perfect moeten zijn om een recordpoging te ondernemen. Op 27 juli had de 34-jarige dan ook het geluk aan zijn zijde. De rotsen waren ijsvrij en niet te droog, iets wat amper een handvol dagen per jaar geval is.

“Het is een grote droom die uitkomt voor me”, vertelde hij na zijn geslaagde beklimming. “Hier naar boven klimmen zonder een touw is gewoonweg ongelofelijk.” Het is inmiddels het tweede huzarenstukje dat Arnold tot een goed einde wist te brengen in de Alpen. Eerder had hij ook al een snelheidsrecord gevestigd op de noordelijke flank van de Matterhorn met een tijd van 1 uur en 46 minuten.