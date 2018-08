Tien op tien in de karate, nul op tien in het voetbal: speler gaat vreselijk door het lint

Het gebeurt niet vaak dat een wedstrijd in de kwalificatiecampagne van de Afrika Cup voor U17 het nieuws haalt. Maar voor alles bestaat er een eerste keer. In de wedstrijd tussen Tanzania en Burundi stond het in de blessuretijd 2-1 voor het thuisland, tot grote frustratie van een van de bezoekers. Die pakte uit met een onvervalste karatetrap in de keel van zijn tegenstander en ging ook nog eens op diens been staan. Al was de dader zich blijkbaar van geen kwaad bewust...

Meanwhile in Tanzania.... pic.twitter.com/NXBQQqaAr1 — Clyde Tlou (@clydegoal) 13 augustus 2018