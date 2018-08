Assebroek / Brugge - Renaat Landuyt, socialistisch burgemeester van Brugge en oud-minister, plooit zich volledig terug op het lokale niveau. Zijn huidige mandaat als Vlaams Parlementslid is dus ook zijn laatste. De Bruggeling zwaait echter niet af zonder uit te halen naar de partijtop.

