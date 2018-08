Gsm’en achter het stuur: Salah mag het gaan uitleggen bij de politie

Liverpoolfans filmden hun aanvaller terwijl hij schijnbaar achteloos doorreed en alles wat op zijn smartphone gebeurde een stuk interessanter vond dan de handtekeningenjagers. Datzelfde filmpje kan er nu voor zorgen dat de goaltjesdief op het matje geroepen wordt door de politie, want net als bij ons is het ook in Engeland verboden om op je smartphone te tokkelen terwijl je rijdt. (Lees verder onder het filmpje)

Liverpool, dat het filmpje ook online had opgemerkt, besliste in samenspraak met de speler zelf om de beelden door spelen aan de politie. Die stuurden op hun beurt een kurkdroge tweet de wereld in, waarin ze zeiden dat ze “op de hoogte gebracht waren van een filmpje waarin een voetballer zijn gsm gebruikt achter het stuur” en dat ze het zouden “doorgeven aan de bevoegde afdeling”. Salah mag zich dus hoogstwaarschijnlijk aan een boete verwachten.

We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know