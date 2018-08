De zeven goals van Ivan Santini zijn indrukwekkend, maar deze ploegmaat van Xavi doet nog straffer

Ivan Santini leidt het Europese voetbal met zeven doelpunten in amper drie competitiewedstrijden voor Anderlecht. En AA Gent-jonkie Jonathan David scoorde al drie keer in amper 32 wedstrijden. Maar in Qatar loopt er eentje rond die nog straffer doet.

Akkoord, de Qatar Stars League is niet van het niveau van de Belgische Jupiler Pro League maar toch… Als je tien keer de netten doet trillen in amper twee competitiewedstrijden, dan ben je goed bezig. Die eer is weggelegd voor Baghdad Bounedjah van topclub Al Sadd, de club van Barça-legende Xavi.

De 26-jarige Algerijn legde er drie in het mandje in een 6-0-overwinning tegen Al Kharitiyath op de eerste speeldag en deed er liefst zeven (!) bij in een 10-1-demonstratie tegen Al Arabi. Daarmee is de 15-voudig international goed op weg om zich net als vorig seizoen tot topscorer te kronen in Qatar. Toen scoorde Bounedjah 24 doelpunten voor Al Sadd.