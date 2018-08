Kritiek uit eigen huis jaagt N-VA op stang

N-VA vecht niet langer tegen de kritiek uit de eigen gelederen dat ze niet de ­beloofde verandering heeft gebracht. Deze zomer werden de barstjes in het pantser steeds talrijker. De nervositeit daarover dwong de partijtop afgelopen weekend om Kamerfractieleider Peter De Roover de loopgraven in te sturen om de lont uit het kruitvat te halen. ­Beter nu een kleine prijs betalen dan in 2019 de volle pot.