Vlaams bedrijf bouwt vijf hightech-keukens voor één van de beste restaurants ter wereld

Dat het Deense Noma, een van de beste restaurants ter wereld, zijn gasten de meest exquise gerechten kan voorstellen, is niet alleen de verdienste van sterrenchef René Redzepi en zijn 35-koppige keukenbrigade, maar ook van Maes Inox uit Harelbeke.

De producent van professionele keukens postte zopas foto’s van de gloednieuwe keukeninrichting van het nieuwe Noma: niet één maar vijf hightech keukens, met een totale oppervlakte van 700 vierkante meter en met als absolute paradepaardje de open ‘servicekitchen’ pal in het restaurant. “Volledig in inox en bekleed met speciaal behandeld hout, voor een warme huiselijke sfeer. Er is alles samen zo’n vijf maanden aan gewerkt, de installatie alleen duurde een viertal weken”, zegt Herman Maes. Hoeveel de installatie gekost heeft, wil hij niet kwijt. “Een gemiddelde restaurantkeuken kost 75.000 à 150.000 euro. Die van Noma zit daar een heel eind boven.”

Maes Inox, dat dit jaar zijn 20ste verjaardag viert, telt 34 medewerkers en realiseerde vorig boekjaar een omzet van 1,6 miljoen euro. Het bedrijf leverde eerder ook al keukens aan topchefs als Sergio Herman, Peter Goossens en Geert Van Hecke.

Foto: if