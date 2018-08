Straks mogelijk leerplicht vanaf derde kleuterklas

De Vlaamse regering buigt zich wellicht in september over een voorstel om de leerplicht te verlagen van zes naar vijf jaar. In de federale kamer zijn al wetsvoorstellen gekomen – de leerplicht is federale materie gebleven – om ook de derde kleuterklas te verplichten. Na raadpleging binnen de Vlaamse ­regering “zullen we de nodige opmerkingen bezorgen aan premier Charles Michel”, zo staat in een antwoord van onderwijsminister Hilde ­Crevits (CD&V) aan parlementslid Jo De Ro (Open VLD).