Moeder van Merel stapt in politiek voor meer verkeersveiligheid

Zemst / Elewijt - Een behoorlijk grote verrassing op de CD&V-lijst van groot Zemst. Peggy Muyldermans , mama van de verongelukte Merel De Prins, komt op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Muyldermans woont al 31 jaar in Eppegem. Haar dochter Merel overleed op 28 oktober 2015 toen ze aangereden werd terwijl ze van school naar huis fietste. Het drama schokte het hele land omdat de doodrijder veel te snel reed, vluchtmisdrijf pleegde en na zijn veroordeling tot vijf jaar cel meteen vrijkwam omdat hij een oogprobleem zou hebben.

Sindsdien zet Muyldermans zich in voor Stars Forever, een lokale vereniging die verkeersslachtoffers en hun omgeving helpt.

Gerust hart

“De reden waarom ik nu in de lokale politiek stap, is inderdaad om effectief maatregelen te kunnen doorvoeren voor meer verkeersveiligheid”, klinkt het vastberaden. “Ik vind dat ouders hun kinderen met een gerust hart alleen met de fiets naar de school of hun hobby’s moeten kunnen laten gaan, zonder zich zorgen te maken of ze wel veilig zijn aangekomen. Dit kan bijvoorbeeld door oversteekplaatsen te maken die voor alle weggebruikers duidelijk zijn, zowel voor de automobilist als voor fietsers of voetgangers. Als men investeert in fietssnelwegen, moet men tegelijk ook investeren in broodnodige veilige oversteekplaatsen.”

Plaats afgestaan

De lijst van CD&V voor de komende gemeenteraadsverkiezingen was eigenlijk al volledig sinds eind mei. Maar Ann Coppens, die de handen vol heeft met haar bed and breakfast in Hofstade, staat nu graag haar plaats af, vernamen we in CD&V-middens. Coppens blijft wel nog steeds lid van het bestuur van de partij.

CD&V Zemst laat weten verheugd te zijn met de kandidatuur van Muyldermans. Bart Coopman, lijsttrekker en kandidaat-burgemeester zegt daarover het volgende: “Door een persoonlijke ervaring wil Peggy het aantal verkeersslachtoffers in onze gemeente terugdringen. We zijn heel blij dat ze voor onze partij kiest en verwelkomen haar dan ook van harte. Tegelijkertijd willen we Ann Coppens bedanken voor haar inzet en ploeggeest.”

Haar dochter overleed op 28 oktober 2015 toen ze werd aangereden terwijl ze van school naar huis fietste. Het drama schokte het hele land omdat de doodrijder te snel reed, vluchtmisdrijf pleegde en na zijn veroordeling tot vijf jaar cel meteen vrijkwam omdat hij een “oogprobleem” had.

“Ik stap in de lokale politiek om maatregelen te nemen voor meer verkeersveiligheid”, zegt Muyldermans. “Ouders moeten met een gerust hart hun kinderen alleen met de fiets naar de school of hobby’s kunnen laten gaan.”