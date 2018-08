Uit België gevlucht voor racisme: drie gemengde koppels getuigen na verhaal van Tine en René

Nee, het is geen alleenstaand geval, het verhaal van het West-Vlaams gezin dat België ontvlucht omdat de racistische commentaren zelfs na 22 jaar maar niet verdwijnen. Veel andere gemengde koppels herkennen zich in hun getuigenis gisteren in onze krant. Overal klinkt ­dezelfde verzuchting: de toon van de verwijten is verhard. “Ik leer mijn kinderen dat ze zich desnoods uit de voeten moeten maken.”