Bekende vlogster lokt pedoseksueel in de val en plaatst hele confrontatie online

Het Mechelse gerecht start een onderzoek naar een 55-jarige man uit Lier, nadat hij door een Antwerpse videoblogster aangeduid werd als pedoseksueel die op het internet minderjarige meisjes benaderde. Het is niet de eerste keer dat YouTubers zelf kindermisbruikers proberen te ontmaskeren. Experts én de politie raden dit af: ­“Gevaarlijk, én het kan politieonderzoek in het gedrang brengen.”

“Ik schrok ervan hoe snel je als minderjarig meisje op bepaalde websites wordt aangesproken door meerderjarige mannen”, zegt de Antwerpse vlogster Jamilla Baidou (25). Al een poos doet ze zich op chatsites als de Amerikaanse site Omegle en de Belgische tegenhanger Chat met vreemden voor als een 13-jarig meisje, naar eigen zeggen om pedofielen te ontmaskeren.

Jamilla Baidou: “Telkens ik op zo’n chatbox inlog, heb ik van de eerste keer prijs” Foto: if

“Telkens ik op zo’n chatbox inlog, heb ik van de eerste keer prijs. Tien volwassen mannen per week, makkelijk.” Over die gesprekken maakte ze al eerder video’s op You­Tube.

“Vorige week werd ik weer aangesproken door een vijftiger. Dat ik vertelde dat ik een meisje van 13 jaar was, schrok hem niet af. Hij wilde weten waar ik woonde, en stelde meteen voor dat ik bij hem thuis in Lier langs zou komen”, zegt ze.

De man stak zijn bedoelingen niet weg. “Ik wil je likken, zei hij. Hij zou me verwennen, en hij had er goesting in. Voor alle duidelijkheid: op geen enkele manier heb ik hem aangespoord of die uitspraken uitgelokt. ”

Naar de politie

De man legde zijn 13-jarige chatpartner uit hoe ze vanuit Antwerpen met de bus naar Lier kon reizen. “Hij stond ons daar op te wachten”, zegt Baidou. Ze trok zaterdag met twee vrienden naar de bushalte, om hem te confronteren. “Hij was bang toen hij begreep dat we voor hem kwamen. Maar ik ben het zeker: als daar een 13-jarig meisje was opgedaagd, was het fout afgelopen.”

De ontmoeting: de man uit Lier (midden) schrikt als hij wordt geconfronteerd met Jamilla en een vriend van haar Foto: if

Baidou stapte naar de politie, en maakte een video die honderden keren bekeken werd. Op vraag van het gerecht maakte ze de video gisteren onzichtbaar.

De politie van Lier bevestigt dat gisteren een 55-jarige man uit Lier is verhoord. “Hij werkt mee aan het onderzoek”, zegt politiewoordvoerder Magalie Derboven. Na het verhoor mocht de man beschikken. Over zijn verklaringen wil het gerecht niets kwijt. Er is een onderzoeksrechter aangesteld, en de politie heeft een aantal zaken, waaronder een computer, in beslag genomen.

“Afhankelijk van wat het onderzoek aantoont, zal beslist worden of deze man vervolgd wordt”, zegt Derboven. De man heeft geen eerdere veroordelingen opgelopen wegens zedenmisdrijven.

Af te raden

Het is niet de eerste keer dat jongeren op sociale media zélf op zoek gaan naar pedofielen, hun identiteit proberen te achterhalen of ze zelfs persoonlijk gaan opzoeken. “Het lijkt een nieuw, modern verdedigingsmechanisme. Maar daar moet je heel erg mee oppassen”, zegt criminologe Minne De Boeck van het Universitair Forensisch Centrum aan het UZA, die onderzoek doet naar pedofilie.

“Het is in de eerste plaats gevaarlijk voor die jongeren. Je weet niet hoe iemand zal reageren. Daarnaast kan het ook een later gerechtelijk onderzoek naar de dader in het gedrang brengen. Bijvoorbeeld omdat een rechter later oordeelt dat er procedurefouten gemaakt zijn. Je creëert bovendien een publieke schandpaal, en dat is geen oplossing om nieuw misbruik te voor­komen. Je moet het gerecht z’n werk laten doen, zodat daders een straf maar ook een behandeling kunnen krijgen.”

Ook de federale politie raadt af zelf op zoek te gaan naar pedofielen. “Onze mensen zijn gespecialiseerd in dit onderzoek. Vaak worden mensen maanden geobserveerd, bijvoorbeeld om een heel netwerk in kaart te brengen. Als je op internet met een pedofiel geconfronteerd wordt, dan is er maar één goede reactie: de politie waarschuwen.”

Foto: YouTube

De amateurjacht op pedofielen

November 2016: Een videoblogger uit Knokke plaatst op zijn YouTube-pagina een filmpje van een man die hij ontmaskert als pedo. De man geeft toe dat hij probeert af te spreken met een 15-jarige jongen. Hoe langer het fragment duurt, hoe meer hij in het nauw wordt gedreven. De vlogger hitst zelfs enkele ­tieners op, die vervolgens de vermeende pedofiel enkele trappen geven.

Juni 2017: Pedofiel Yves D.N. (61) uit Haaltert wordt veroordeeld tot vier jaar cel. De man stond terecht voor aanranding van minderjarigen via een chatbox. De internetpedofiel werd uiteindelijk ontmaskerd door enkele tieners, die hun gesprekken met de man filmden en op YouTube plaatsten en vervolgens met de beelden naar de politie trokken.

April 2018: De Vlaamse YouTuber ‘Just Nicolas‘ lokt een pedofiel voor de camera. Hij doet zich voor als minderjarige jongen op de chatbox van tv-zender TMF en spreekt af met de man af. Heimelijk wordt de ontmoeting gefilmd.