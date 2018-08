Totenham stelt opening nieuwe voetbaltempel uit

De officiële opening van het nieuwe voetbalstadion van Tottenham Hotspur in Londen laat nog even op zich wachten. De diverse veiligheidssystemen in het complex werken volgens de Engelse topclub nog niet optimaal. “We vragen nog even om geduld”, liet voorzitter Daniel Levy weten. De testdagen op 27 augustus en 1 september zijn uitgesteld.