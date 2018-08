COMMENTAAR LUDO VANDEWALLE. De club die twee jaar geleden nog flirtte met intrekking licentie kan gouden zaak doen

Is er voor Standard een beter moment om Ajax te treffen dan vanavond? Het Nederlands voetbal zit in een existentiële crisis. Alles wordt er in vraag gesteld, zoals wij pakweg tien jaar geleden ook deden. Er zijn tekenen dat het met Oranje aan de hand van Ronald Koeman misschien een tikkeltje beter zou kunnen gaan, maar met het clubvoetbal is zich bij onze noorderburen een klein Europees drama aan het voltrekken.