Samuel Eto’o heeft er op zijn 37ste nog steeds zin in en heeft een nieuwe club gevonden

Eto’o was een vrije speler sinds zijn vertrek bij de Turkse eersteklasser Konyaspor. Daar speelde hij amper zeven maanden, na een langer verblijf in de Turkse Süper Lig bij Antalyspor. De Kameroener bevestigde recent nog dat hij gesproken had met “bepaalde Franse clubs”, maar hij kiest uiteindelijk dus voor een avontuur in Qatar.

Voor Eto’o wordt het zijn eerste club buiten Europa. Hij speelde voor Turkije in Italië, Engeland, Rusland en Spanje. Qatar SC eindigde vorig seizoen tiende in de Qatar Stars League.

The management of Qatar Football Club is pleased to invite you to attend the press conference to present the international star Samuel Eto'o, which will be held on Tuesday at 8:00 pm at the Club