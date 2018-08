Lombaerts zoekt Belgische club, KV Oostende is ex-Rode Duivel liever kwijt dan rijk: “Ben je hier nog wel graag?”

Zulte Waregem, Antwerp, waag jullie kans. Nicolas Lombaerts (33) wil gerust in België blijven. De 39-voudige Rode Duivel geniet nog maar weinig waardering bij KV Oostende en dus groeit de honger om zich bij een ander team in ons land nog eens te tonen. Twee Belgische clubs plaatsten hem alvast op hun lijstje.

“Het is niet makkelijk als je weet dat je niet gewenst bent.” Zo sprak Nicolas Lombaerts nadat hij tegen Genk nochtans zijn eerste minuten van het seizoen had gekregen bij KVO. De klik tussen hem en Oostende is weg. De club stelt dat hij met zijn loon van 1,2 miljoen per jaar te zwaar weegt op het budget en hij ligt nog vast tot 2020.

“Ik geef toe dat we liever zouden hebben dat Lombaerts hier niet meer is”, aldus sportief ­directeur Hugo Broos. “Maar dat heeft enkel met zijn loon te ­maken, niet met zijn prestaties. Anders hadden we hem al harder weg gepusht.”

Lombaerts zit wel consequent op de bank. Om een signaal te geven? Dat ontkennen ze bij KVO. Coach Gert Verheyen wil wel hoog verdedigen met een driemansdefensie en daarvoor vindt hij Lombaerts niet snel en wendbaar genoeg. Toen de verdediger tegen Genk moest invallen, schakelde Verheyen prompt over op een vijfmansdefensie om meer zekerheid in te bouwen. Een motie van wantrouwen naar Lombaerts toe.

“Onze coach staat voor een tactiek”, zegt Broos. “En het is niet omdat Lombaerts een groot loon heeft dat hij automatisch in de basis staat. Als Gert speler A, B of C beter vindt voor zijn systeem, moet Nicolas hem maar overtuigen van het tegendeel. Het ligt ook niet aan Verheyen. Vier maanden geleden vroeg ik al aan Nicolas: Ben jij hier nog wel graag? En hij gaf dan al aan dat hij weg wou, terwijl hij niet eens wist wie onze coach zou worden. Hij was ontgoocheld in Marc Coucke.”

In 2017 beloofde Coucke hem de hemel. Hij strooide met grote namen die hij zou halen. De top drie bestormen en vaak Europees spelen met KVO: dat was het doel. Vier maanden later kocht Coucke Anderlecht en liet hij Lombaerts verweesd achter. “Als Nico nu wil vertrekken, zal dat volledig van hem afhangen”, zegt Broos. “Wij kregen nog niet één concrete vraag voor hem.”

Gratis?

Via via zijn er wel vijf geïnteresseerde clubs: drie buitenlandse en zowaar ook twee Belgische. Namen zijn nog niet bekend. Tot voor kort zag Lombaerts heil in het Midden-Oosten, maar het tij is gekeerd. De vertroebelde relatie met KVO zorgt ervoor dat hij honger heeft om zich toch nog eens te bewijzen in België. Zijn loon is onderhandelbaar, maar het moet om een definitieve transfer gaan. Tot voor kort hoopte Oostende zo’n 200.000 euro te recupereren van de 1,5 miljoen dat het voor Lombaerts betaalde, nu niet meer. Broos: “Als clubs willen weten of hij gratis is, mogen ze mij bellen.”