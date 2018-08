Ajax onder druk, Preud’homme en Standard leven relaxed toe naar clash: “We hebben 20 procent kans”

Standard moet vanavond Ajax verslaan om een stap dichter bij de Champions League te komen. Michel Preud’homme weet dat zijn ploeg na het 2-2-gelijkspel in de heenmatch in ieder geval zal moeten scoren om door te stoten. “Ik hoop dat mijn ploeg het hoofd koel kan houden om Ajax net als in de heenwedstrijd in de problemen te brengen.”

Michel Preud’homme had na de 2-2 van vorige week een statistiek opgevangen over de slaagkansen van zijn ploeg. “Twintig procent kans op kwalificatie voor de volgende ronde”, citeert hij. “Op zich lag dat percentage voor de heenmatch even hoog. Voor Ajax blijft dit een superbelangrijke match. Ze kunnen daar wel zeggen dat het een typisch Belgische tactiek is om in de underdogrol te kruipen, maar met de gedane investeringen willen ze absoluut naar de Champions League. Dit is bijna een titelmatch voor hen en ik heb dat hier al eens meegemaakt met Twente. Ik zeg het je: dan kan het spoken.”

De geschiedenis leert ons dat het inderdaad een moeilijk verhaal wordt vanavond. Drie keer eerder speelden de Rouches in een Europese heenmatch 2-2 gelijk. Of de tegenstander nu Auxerre was in 1992, Steaua in 2006 of Hannover in 2012: telkens ging het mis. Maar ondanks alles leeft het gevoel dat dit Standard meer dan twintig procent kans heeft om tot de laatste voorronde van de Champions ­League door te stoten. Al is het maar omdat het als morele winnaar uit het vorige duel is gekomen. “We hebben inderdaad getoond dat we ze pijn kunnen doen, maar je moet niet vergeten dat zij ons ook enorme problemen hebben bezorgd”, zegt Preud’homme, die naar verwachting grotendeels zal vasthouden aan het plan van een week eerder: Ajax uit zijn comfortzone halen dus.

Ontspannen

Natuurlijk loopt nog niet alles bij Standard gesmeerd. Maar de twee doelpuntloze draws op rij in de competitie hebben nog niet tot paniek geleid, zelfs al moet er in Amsterdam gescoord worden. “Net als in eender welke wedstrijd”, countert de Luikse oefenmeester ­lachend. “Ik ben nog nooit een match ingegaan zonder dat ik moest scoren. Het is wel aan ons om vooraan dwingender te worden. Zeker in de laatste twintig meter. Tegen Cercle hebben we niet veel kansen gecreëerd, maar er waren genoeg situaties – fases die je niet op tv ziet – waarin we net dan de verkeerde keuze maakten. Dat was tegen Ajax al het geval. Dat is een kwestie van het zien.”

Dan is er nog de grasmat in de Johan Cruijff ArenA. Die is in een zodanig bedenkelijke staat dat Ajax ervoor koos om op het trainingscomplex te trainen. Een kwestie van de mat te sparen. Preud’homme lacht als hem gevraagd wordt of een slecht veld een voordeel voor Standard is. “Zo slecht ligt het er nu ook niet bij. In een van de receptiezalen van Sclessin hangt een foto van onze kampioensviering in 1983. Toen stonden we tot onze enkels in de modder. Dus we gaan nu zeker niet klagen.”

De reactie zegt wel iets over de sfeer in het Luikse kamp. Relaxed. De training was voor de media zelfs volledig open. Heel anders dan het voor Europese matchen gebruikelijke kwartiertje. De Champions League blijft een bonus. “Maar toch willen wij ons plaatsen en zal de teleurstelling groot zijn als we het niet halen.”

Foto: BELGA

Ajax-coach onder vuur

Hoe anders gaat het eraan toe tijdens het perspraatje van Ajax. De kritiek op trainer Eric ten Hag is groeiende. Komt daar nog eens bij dat hij verbaal niet de meest handige is. Voorbeeldje: wanneer een journalist vraagt wat de beste positie van toptalent Frenkie de Jong is, vraagt de trainer: “Voor het team of voor hemzelf?” De journalist antwoordt het eerste. “Dat weet ik niet”, zegt Ten Hag, die vervolgens de opmerking krijgt dat het toch gek is dat hij dat als trainer niet weet. “Dat is helemaal niet gek. Alles moet nog een beetje in zijn plooi vallen. We hebben toch al goede wedstrijden gespeeld? Behalve zaterdag tegen Heracles dan. Toen was het slecht.”

En dat slechte duel heeft ervoor gezorgd dat de voorzichtig positieve stemming van de twee zeges tegen Sturm Graz is omgeslagen. De zelfzekerheid van voor het heenduel tegen Standard is weggeëbd, de stress is voelbaar. “Natuurlijk staat de druk erop, maar die is er altijd”, zegt Ten Hag. “Dat de druk na afgelopen weekend door de buitenwereld wordt opgevoerd, is logisch.”

Nonchalance

Hoewel Ajax dat zelf wel gelooft, was het overwicht in de heenmatch niet zo groot. De Amsterdammers beseffen tegelijk dat hun nonchalance in Luik hen parten heeft gespeeld. Herinner u de blik van Hakim Ziyech vlak nadat hij vlak na rust een uitgelezen kans op 0-3 liet liggen. Iets van: “Niet erg, er komen er nog.” Na 90 minuten stond het echter 2-2. “Er sloop een vorm van gemakzucht in de ploeg, we gingen niet meer volle bak”, zegt Ten Hag daarover. “Dan krijg je een probleem. Als je met 0-2 voorstaat, moet je niet denken dat de buit al binnen is. Toch liepen we in de val.”

Desondanks heeft Ten Hag vertrouwen in een goed resultaat. “Standard creëerde weinig echte open kansen in het vorige duel. Het waren alleen maar schoten vanop afstand. Als wij ons eigen spel spelen, moet het goed komen. Wat ik verwacht? Geen open wedstrijd in elk geval.”