Moet Club Brugge nog spits halen deze zomer? “Diaby zou al weken vertrekken en hij loopt er nog altijd rond”

Er is geen spitsenprobleem en evenmin een scoringsprobleem, maar door de schorsing van Wesley en de transferkoorts van Abdoulay Diaby rijst de vraag of Club Brugge nog een extra spits moet halen. Want met Vossen, Schrijvers, Dennis en de jonge Openda is de spoeling momenteel dun. “Er is er nog altijd niemand vertrokken, dus Club heeft geen haast”, vindt liniecoach Jan Ceulemans.