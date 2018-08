Club-speler Wesley kreeg zes weken schorsing, maar waarom komt Canesin dan weg zonder straf voor slag?

Club Brugge-fans die het schandalig vinden dat Wesley wekenlang geschorst wordt en Fernando Canesin níét: je kan hen wel begrijpen. Ook de winger van KV Oostende deelde zondag met zijn onderarm een slag uit, aan Genk-verdediger Aidoo.

Maar noch de scheidsrechter noch de videoref greep in en dus ontspringt de Braziliaan de dans. Want de Reviewcommissie, die de vorige vier seizoenen op zoek ging naar grove overtredingen om alsnog (strenger) te bestraffen, is niet meer. Tenminste, toch niet in eerste klasse A. In 1B bekijkt een afgeslankte Reviewcommissie wél nog alle wedstrijden. De zes overgebleven leden van de elf zijn Guy Goethals, Tim Smolders, Gonzague Vandooren, Luc Huyghe, Frans Vandenwijn­gaert en Ariël Jacobs.

Waarom ze 1A links laten liggen? Er is in elke wedstrijd al een videoref aanwezig.

“Als de VAR en de Reviewcommissie een verschillende mening hebben, kan dat leiden tot rechtsonzekerheid bij de clubs”, is de uitleg van de Pro League.

“De videoref krijgt al de kans om herhalingen te bekijken. Je kan ook niet controle na controle blijven doen”, aldus scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

Canesin mag dus van geluk spreken dat de VAR de fout niet zag of niet correct beoordeelde. En dat ook het bondsparket machteloos staat. Voordat de Reviewcommissie bestond, kon het in sommige gevallen zelf spelers laten vervolgen op basis van tv-beelden, maar nu niet meer. De man in het busje: die is verantwoordelijk. Die moet alle ellebogen en zware tackles eruit halen.