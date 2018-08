Anderlecht-nieuwkomers moeten bekomen van ‘Hein de anaconda’: “We trainen zwaarder dan het Bosnisch leger”

Nu Cobbaut geblesseerd is, kan Anderlecht wel wat extra flankspelers gebruiken. Maar aanwinsten als Luka Adzic (19), Kristal Abazaj (22) en zelfs Zakaria Bakkali (22) zaten de jongste weken niet eens in de kern. Wat scheelt er met hen? De voorbereiding van Hein Vanhaezebrouck was zo intensief dat ze even naar adem moeten happen, zeker de Balkan-boys. Pas op langere termijn zullen ze de vruchten plukken.

Ognjen Vranjes is een monster. Als hij tackelt, kan hij een been amputeren. In zijn carrière voetbalde de Bosnische verdediger al voor twaalf verschillende clubs, maar toch zei hij onlangs tegen een kennis ...