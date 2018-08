Nog een maandje en dan wordt Jens Naessens voor het eerst vader. Een mijlpaal, die zijn vriendin Larissa de Castro op Instagram maar wat graag in de verf wou zetten.

Ze plaatste een best wel onthullende foto van zichzelf met haar 35 weken verre buik prominent in beeld. Het nakende vaderschap heeft Naessens blijkbaar ook vleugels, want de spits scoorde in de eerste twee seizoensmatchen van Westerlo al drie keer.