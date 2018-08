CLUBNIEUWS. Legaer kan naar andere eersteklasser, ‘goed nieuws’ uit de ziekenboeg voor Anderlecht

De Belgische eersteklassers leven volop toe naar de vierde speeldag. Maar voor Standard, Gent en Genk is het eerst nog Europees voetballen. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Horemans naar Rotterdam

Siebe Horemans (20) gaat aan de slag bij het Nederlandse Excelsior Rotterdam, waar hij de kans krijgt om zich te manifesteren na zijn zware revalidatie. Bij Excelsior treft Horemans met Jinty Caenepeel nog een ex-Buffalo. Horemans wordt verhuurd zonder aankoopoptie.

Vorig week verliet Kalu AA Gent en tekende bij Bordeaux. Het vertrek van de Nigeriaan heeft ook gevolgen voor twee van zijn ex-ploegmakkers. Zo zal Taiwo Awoniyi het rugnummer 18 overnemen. Ook voor Abou Koita was er goed nieuws. Amper een week nadat hij te horen kreeg dat hij mocht uitkijken naar een nieuwe club en zou trainen met het B-team, maakt Koita weer deel uit van de A-kern waar hij de plaats van Kalu in zal nemen.

De beloften werkten hun eerste van drie groepswedstrijden af in het kader van de Beker van België. Voor de pauze liep het voor geen meter bij Jong AA Gent, dat in een mum van tijd maar liefst drie doelpunten slikte. Op het uur kon Jalloh dan toch milderen. En toen Koita de aansluitingstreffer maakte, kwam de spanning terug . Diezelfde Koita scoorde even later ook de gelijkmaker en nadat Lederman een penalty miste, was het weer uitblinker Koita die er 3-4 van maakte. (ssg)

ANDERLECHT. Geen breuk voor Cobbaut

Een definitieve diagnose is er nog niet, want daarvoor was de enkel van Elias Cobbaut (20) gisteren nog te gezwollen nadat de linksbuiten van Anderlecht hem verzwikt had tegen Charleroi. Dokters konden wel al vaststellen dat het niet om een enkelbreuk gaat. De ligamenten zijn wel geraakt, maar een CT-scan vandaag of morgen moet uitmaken hoe groot de scheur of de verrekking effectief is en of het kraakbeen geraakt is. Cobbaut hoopt alvast dat hij over een maand weer inzetbaar zal zijn als de Europa League begint. De volgende wedstrijden tegen Moeskroen en Club Brugge zal hij moeten laten schieten.

Vrijdag tegen Moeskroen lijkt de jonge Françis Amuzu de aangewezen speler om hem te vervangen, tenzij Andy Najar klaargestoomd wordt. De Hondurees trainde gisteren al behoorlijk intensief met de jongens die dit weekend niet in actie kwamen, maar de kans is klein dat Anderlecht risico’s zal nemen met zijn immer opspelende hamstring en zijn blessureverleden. Ook Kenny Saief maakt vorderingen in zijn revalidatie, maar voor hem komt Moeskroen vrijwel zeker nog te vroeg. (jug, dvd, dipe)

ANTWERP. Bölöni gunt spelers extra rust

Laszlo Bölöni beloonde zijn spelersgroep voor de goede match tegen Moeskroen met een extra vrije dag. Zo lijkt de Roemeen geleerd te hebben uit de fouten van vorig seizoen, toen de spelersgroep na de winterstop helemaal opgebrand leek. Het strenge trainingsregime wordt nu afgewisseld met voldoende rust. Enkel Opare, Lamkel Zé, Niangadou, Mendy, Randriambololona, Bernier, Kakudji, Teunckens en de herstellende Batubinsika werden maandag op de Bosuil verwacht om wat bij te trainen. (dipe)

CERCLE. Taravel en Omar sluiten weer aan

Tormin kwam op Sclessin slecht neer op zijn schouder, maar de eerste diagnose viel mee. Vandaag wordt hij verder onderzocht. Uit voorzorg bleven Taravel en Omar aan de kant tegen Standard, beiden zouden deze week hernemen. Vandaag wordt er twee keer achter gesloten deuren getraind. Morgen mogen de supporters de ochtendtraining wel bijwonen. De beloften spelen donderdagavond om 20 uur op het kunstgrasveld voor de Beker van België de stadsderby tegen Club Brugge. (kv)

CLUB BRUGGE. Poulain en Cools blijven binnen

Gisteren stond bij Club de eerste van de twee open trainingen in aanloop naar de match van zondag op Antwerp gepland. Poulain en Cools bleven allebei binnen uit voorzorg en volgden een apart programma. Momenteel komt de wedstrijd van komend weekend niet in het gedrang. Mata werkte verder aan zijn terugkeer. De deal met Deportivo Alaves en Tomas Pina werd zondagavond geofficialiseerd. Na een uitleenbeurt van één jaar neemt de club uit de Primera Division Pina nu definitief over. (jve)

GENK. Woensdag naar Poznan

De A-kern genoot gisteren van een vrije dag. Vandaag wordt getraind met gesloten deuren, woensdagochtend stapt de delegatie in Maastricht op het vliegtuig richting Poznan. Daar wordt om 17.30 uur getraind in het INEA-stadion, dat plaats biedt aan 43.269 toeschouwers. RC Genk zal donderdag in Polen (aftrap 20.15 uur) de ruggensteun krijgen van naar schatting ruim 200 fans. De wedstrijd wordt in goede banen geleid door de 37-jarige Italiaan Marco Guida. Hij fluit al vier jaar in Europa. (mg)

KV KORTRIJK. Ezekiel traint al voluit mee

Gisteren hernam de groep de training. Ezekiel trainde voluit mee. Nieuwkomer Batsula deed zijn conditietesten in de Bakala Academy. Rougeaux revalideert bij Callewaert-Wemel in Waregem.

Wie nog geen abonnement gekocht heeft, maar wel een ticket tegen Anderlecht, kan alsnog abonnee worden en kan zo ook tien euro cadeau krijgen op zijn betaalkaart. De beloften speelden gisteravond nog in Petegem voor de Beker van België tegen de buren van Zulte Waregem. (kv)

KV OOSTENDE. Tomasevic out voor Kortrijk

Tomasevic is er normaal gezien niet tegen Kortrijk. Hij botste met Heynen (Genk) en hield daar een gapende wonde boven het oog aan over. De dokter gaf Toma- sevic zes draadjes, Lombaerts was zijn vervanger. Omdat de wonde moet genezen, kan Tomasevic komend weekend niet spelen. Dat wil zeggen dat Lombaerts voor de tweede keer in actie komt, tenzij Verheyen een verrassing uit zijn hoed tovert. Om 17 uur geeft de A-kern en de staf vandaag acte de présence op de Paulusfeesten in Oostende. (jve)

LOKEREN. Filipovic twijfelachtig voor het weekend

Jakov Filipovic verliet tegen STVV het veld met een blessure. De Kroatische centrale verdediger werd zelfs in het ziekenhuis van Sint-Truiden onderzocht. Daar werd vastgesteld dat hij een ernstige kneuzing aan de ribben had opgelopen, maar geen breuk. Zijn situatie wordt dagelijks geëvalueerd, maar hij is twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Standard. Killian Overmeire hervatte zondagmorgen de looptrainingen, maar blijft eveneens twijfelachtig voor het weekend. (whb)

STANDARD. Met Orlando Sa in de aanval

In de aanval bij Standard ligt Sa vanavond in de Europa league in de weegschaal met Emond. Allicht krijgt de Portugese de voorkeur. Michel Preud’homme geeft centraal achterin opnieuw het vertrouwen aan het duo Luyindama-Laifis. Vanheusden verhuist opnieuw naar de bank. Mocht Standard de Nederlandse recordkampioen uitschakelen, dan wacht in de laatste voorronde van de Champions League Dynamo Kiev of Slavia Praag. In Tsjechië eindigde de eerste confrontatie in 1-1. (bfa)

STVV. Lokeren wil Legaer, nieuwe Japanner op komst bij STVV

Na negen inkomende transfers is de honger van Sint-Truiden nog niet gestild. STVV hoopt weldra Yuta Koike vast te leggen. De 21-jarige linksachter ligt nu nog in eigen land onder contract bij Ryutsu Keizai University, maar de Limburgers maken zich sterk dat hij de vierde Japanner van de kern wordt. In principe wordt Koike eerst bij de beloften gestald vooraleer hij de concurrentie aangaat met Casper De Norre.

De Japanner wordt normaal gezien de laatste inkomende transfer van STVV, maar op uitgaand vlak wordt het wellicht nog druk. Voor de overbodige Iebe Swers, Damien Dussaut, Samy Bourard en Kurt Abrahams wordt gezocht naar oplossingen, terwijl Lokeren zich gemeld heeft voor Jonathan Legear. De 31-jarige flankaanvaller is niet meer zeker van een basisplaats, waardoor STVV niet weigerachtig staat tegenover een vertrek. Al wil het dan wel boter bij de vis voor Legear, die nog tot 2020 onder contract ligt. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Ampomah sluit woensdag aan

Daags na de nederlaag tegen AA Gent (4-1) werkten de manschappen van trainer Yannick Ferrera gisteren een recuperatietraining af. Vandaag hebben de spelers hun wekelijks dagje vrijaf.

De Oost-Vlaamse club hoopt dat Nana Opoku Ampomah woensdag de training kan hervatten. De Ghanese flankaanvaller ontbrak dit weekend in de selectie wegens last aan de enkel. Ook Cherif Ndiaye en Paul Keita hervatten woensdag in principe de trainingen. (whb)

ZULTE WAREGEM. Essevee strikt Sylla én Bedia

Nadat Essevee de komst van AA Gent-spits Mamadou Sylla officialiseerde, kondigde het gisteren ook Chris Bedia aan. De aanvaller van Charleroi wordt gehuurd voor een seizoen met aankoopoptie, die meer dan één miljoen euro bedraagt. De Zebra’s zullen overigens geen vervanger halen.

Naast Bedia en Sylla heeft Zulte Waregem met Hamdi Harbaoui en de jonge Henrik Bjordal nog twee andere centrumspitsen achter de hand. In aanvallend opzicht is Essevee meer dan gewapend, want met Théo Bongonda, Thomas Buffel, Hicham Faik en Nill De Pauw zijn er voldoende opties in het offensieve compartiment. CEO Eddy Cordier verklaarde dan ook dat het huiswerk van Zulte Waregem af is. Er zullen alleen nog spelers vertrekken. Lees: de overbodige jongens mogen vertrekken. (jcs, bvv)