In één maand 553 ‘bijklussers’, meesten zijn coach

Welgeteld 553 mensen maken al gebruik van de nieuwe maatregel om tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag, op basis van cijfers van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

Sinds 15 juli kunnen werknemers die minstens vier vijfde werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden tot 500 euro per maand bijverdienen in het verenigingsleven of met occasionele klusjes bij particulieren.

De meerderheid verdient bij als coach in een sportclub (65 procent). Daarnaast voerden ook 108 burgers een betaalde karwei uit, meestal kleine onderhoudswerken (43 procent). Wat dat precies inhoudt, wordt niet geregistreerd, maar het kan gaan om het gras maaien, beperkte schilderwerken of reparaties. Anderen gaven privé sportlessen of bijlessen (telkens 13 procent).

Minister De Block is tevreden met de resultaten. “Wij gingen niet uit van een overrompeling. Net als bij de flexi-jobs (commercieel bijklussen voor wie minstens vier vijfde werkt, nvdr.) heeft het systeem tijd nodig om op gang te komen.”

Volgende zomer komt er een evaluatie.