Turkije en VS praten over vrijlating gevangen dominee, lira blijft klappen krijgen

Er heeft maandag een ontmoeting plaatsgevonden tussen John Bolton, de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, en de Turkse ambassadeur. Ze hadden het over het gevangenschap van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson. Die zit in Turkije vast sinds de staatsgreep van 2016.

“Op vraag van de Turkse ambassadeur heeft er in het Witte Huis een ontmoeting plaatsgevonden tussen John Bolton en Serdar Kilic. Ze hebben het over het gevangenschap van Andrew Brunson gehad en de huidige toestand van de relatie tussen de VS en Turkije”, zo luidde het in een mededeling van Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders.

Volgens Amerika is er tot nog toe geen deadline vastgelegd voor de vrijlating van Brunson. Daarmee worden berichten uit verschillende internationale media tegengesproken. De dominee wordt verdacht van banden met de beweging van imam Fethullah Gülen. Die laatste, een notoire opposant van Erdogan, zit volgens de Turkse president achter de mislukte coup van 15 juli 2016. De VS zien de dominee echter als een politieke gijzelaar die onterecht vastzit.

De Amerikaanse dominee Andrew Brunson. Foto: AFP

Duik van lira

Het gevangenschap van Brunson is één van de redenen waarom de diplomatieke betrekkingen tussen VS en Turkije al een tijdje erg gespannen staan. Omdat Ankara Brunson niet wil laten vertrekken, heeft president Trump de importheffingen op staal en aluminium nu zelfs verdubbeld. Eerder had de VS ook al de Amerikaanse tegoeden van twee Turkse ministers bevroren.

Door de spanningen viel de lira, de Turkse munt, vrijdag tot een recorddiepte. Eén dollar was nog 6,78 lira waard. Aan het begin van de maand was dat nog 5 lira voor 1 dollar. En de val lijkt niet te stoppen. Een toespraak van Erdogan, waarin hij stevig uithaalde naar zijn Amerikaanse collega Trump, had zelfs een omgekeerd effect.

