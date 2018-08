Tientallen auto’s in brand gestoken in Zweden

In het zuidwesten van Zweden hebben jongeren in de nacht van maandag op dinsdag tientallen auto’s in brand gestoken en de politie aangevallen. Alleen al in de stad Göteborg zijn volgens de lokale media 88 voertuigen vernield of ernstig beschadigd. In het meer noordelijk gelegen Trollhättan werden ook auto’s in de fik gezet en werd de politie met stenen bekogeld. Voorts werden nog in Lysekil en Falkenberg brandende wagens gemeld.

De politie en brandweer moesten in groten getale worden ingezet. “We waren op zowat twintig locaties in Göteborg”, zegt Johan Eklund, coördinator van de reddingsdiensten in Göteborg.

Ooggetuigen maken melding van gemaskerde, in het zwart geklede jongeren, die zich van auto naar auto begaven. Ze sloegen de ruit in, gooiden brandbare vloeistof in het voertuig en staken het vervolgens in brand.

Over het motief van de daders bestaat geen duidelijkheid. Politiewoordvoerster Ulla Brehm sluit in elk geval niet uit dat het gaat om een gecoördineerde actie. Mogelijk hebben de daders via sociaalnetwerksites contact gehouden met elkaar.

Er zijn geen meldingen van gewonden, zegt Aftonbladet.