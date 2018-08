Nieuw Antwerps diamantmuseum 2 miljoen in het rood, directeur al na drie maanden weg

Antwerpen - Het nieuwe diamantmuseum DIVA in Antwerpen is twee miljoen in het rood gegaan. Drie maanden na de opening stopt Jeroen Martensal als directeur, zo meldt De Standaard.

Na vier jaar voorbereiding kreeg Antwerpen er begin mei een museum bij dat focust op diamant, zilver en juwelen. In de eerste maanden is het voor een nieuwkomer cruciaal om op een hoog toerental te raken. “Jeroen Martens heeft daar keihard aan gewerkt”, zegt cultuur­gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). “Nu hebben we iemand nodig om het museum verder te runnen. Een job als dagelijks leider van een mu­seum was niet zijn betrachting. We zullen afscheid van hem nemen.”

In een reactie zegt Martens dat hij het initiatief nam om te vertrekken. “Ik zag de opstart als een project.” Volgens Lemmens is niet direct een rechtstreeks verband tussen de budgetoverschrijding en het vertrek. “Het een heeft het ander misschien wel versterkt. Maar budgetoverschrijdingen bij nieuwe projecten zijn niet uitzonderlijk. In Antwerpen is er geen enkel project dat minder dan 10% meer kost dan initieel begroot werd.”