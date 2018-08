Taxi’s weigeren te rijden voor man met rolstoel: “Nog nooit ben ik zo gediscrimineerd door mijn beperking”

Taxi’s aan het station van Antwerpen. Rechts: Johan Claes in zijn rolstoel. “De rolstoel is toegeplooid even groot als een reiskoffer. Die past makkelijk in de koffer van een taxi. Toch bleven de chauffeurs maar wegrijden toen ze mij zagen.” Foto: Joris Herregods, Frank Bahnmuller

Antwerpen / Appels / Dendermonde - De 51-jarige Johan Claes uit Dendermonde, die lijdt aan osteoporose, hoopte samen met zijn echtgenoot en een vriend een mooie dag te beleven bij de Antwerp Pride. Maar ze waren amper in de stad toen een grote deceptie volgde, zo schrijft de Gazet Van Antwerpen.

Het drietal pakte de trein naar Antwerpen. Ze besloten bij he Centraal Station een taxi te pakken naar de festiviteiten, omdat het te druk zou worden op de trams. Johan lijdt aan osteoporose en kan niet ver wandelen en niet lang rechtstaan, dus had hij een rolstoel bij zaterdag.

Er stonden zo’n negen taxi’s klaar. Johan vroeg aan de eerste of hij vrij was. Dat was het geval. Maar toen de Dendermondenaar vroeg of de taxichauffeur de drie mannen en de rolstoel naar de Vlaamse Kaai kon brengen, sloot de chauffeur zijn raam en reed weg. Hetzelfde gebeurde bij de volgende paar taxi’s.

“De tranen stonden in mijn ogen”

Op dat moment besefte Johan dat de chauffeurs hem niet met zijn rolstoel, die opgevouwen zo groot is als een kinderwagen, wilden vervoeren. “Nog nooit ben ik op die manier gediscrimineerd vanwege mijn beperking. Ook mijn man en vriend wisten niet hoe ze moesten reageren op de situatie. We waren helemaal uit het lood geslagen. De tranen stonden in mijn ogen”, zegt hij tegen de Gazet Van Antwerpen.

Uiteindelijk bracht een van de laatste taxichauffeurs redding. Hij zette het gezelschap af en gaf zijn nummer, zodat ze zeker een terugrit naar het station hadden. Johan heeft bij de politie een klacht ingediend.