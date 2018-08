Bestuurder ramt afsluiting Brits parlement: antiterreurcel opent onderzoek

Een bestuurder is dinsdagochtend met zijn wagen ingereden op de veiligheidsbarrières van het Britse parlement in Londen. Verschillende voetgangers en fietsers zijn daarbij gewond geraakt. De antiterreurcel van de Metropolitan Police is een onderzoek opgestart.

Het incident vond om 7.37 uur plaats aan het Houses of Parliament, in de Londense wijk Westminster, waar een man met zijn voertuig de veiligheidsafsluiting van het parlement ramde. Ewalina Ochab zag het allemaal voor haar neus gebeuren: “Ik denk dat de man doelbewust op de omheining is ingereden. Hij had een hoge snelheid. Er hing ook geen nummerplaats aan de voorkant van het voertuig”, klinkt het.

Tijdens zijn dollemansrit maaide de bestuurder ook enkele voetgangers en fietsers neer. Er kwamen heel wat hulpverleners ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Volgens de London Ambulance service verkeert er echter niemand in levensgevaar. “We hebben twee mensen ter plaatse verzorgd. Zij hadden geen levensbedreigende verwondingen, maar we hebben hen wel meegenomen naar het ziekenhuis”, klinkt het in een mededeling.

Vlak na de crash kwam de politie massaal ter plaatse. Ze omsingelden gewapend het voertuig en konden snel de mannelijke bestuurder arresteren. Wat het motief is van de man, is momenteel niet duidelijk. Ook wil de politie geen details vrijgeven over de identiteit van de man.

Het Britse parlement ging na het incident onmiddellijk in lockdown. Ook de straten rond het gebouw zijn momenteel afgesloten, net als het metrostation Westminster. De antiterreurcel van de Metropolitan Police heeft een onderzoek geopend.

Versterkte burcht

Het Britse parlement is omgeven door veiligheidsbarrières uit staal en beton sinds een aanslag in maart 2017. Toen was een dader met een auto op Westminster Bridge in een mensenmenigte gereden. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. De dader stak ook een politieagent neer voor hij door de politie neergeschoten werd.

