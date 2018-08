Na 7 jaar is Melbourne onttroond als “meest leefbare stad” ter wereld: voor het eerst voert Europese stad ranglijst aan

In de ranglijst van meest leefbare steden ter wereld, jaarlijks opgesteld door het magazine The Economist, is er voor het eerst in zeven jaar een wissel aan de top. De Oostenrijkse hoofdstad Wenen onttroont Melbourne in Australië. Het is voor het eerst dat een Europese stad de ranglijst aanvoert.

In de rangschikking wordt voor 140 steden gekeken naar factoren als infrastructuur, cultuur, politieke en sociale stabiliteit, criminaliteit, onderwijs en toegang tot gezondheidszorg.

Volgens de onderzoekers is de veiligheid er in heel wat Europese steden op vooruit gegaan. Het feit dat Wenen de ranglijst aanvoert, wijst op “een relatieve terugkeer naar stabiliteit in grote delen van Europa”.

Nog opmerkelijk: in bijna de helft van alle steden ging de leefbaarheid erop vooruit het afgelopen jaar.

Waar zijn de Europese steden?

Melbourne staat nu op de tweede plaats. Twee andere Australische steden -Sydney en Adelaide- zitten in de top tien. Ook Japan en Canada scoren goed met respectievelijk een derde en zevende plaats voor Osaka en Tokio en een vierde, zesde en achtste plaats voor Calgary, Vancouver en Toronto. Kopenhagen in Denemarken is de enige andere Europese stad in de top tien.

Aan de onderkant van de rangschikking prijkt Damascus in Syrië, dat verscheurd is door de burgeroorlog. Op de tweede plaats van minst leefbare steden staat Dhaka in Bangladesh, gevolgd door Lagos in Nigeria.