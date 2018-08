Kevin brengt sportwagen binnen bij garage, maar valt van ene verbazing in andere als hij beelden bekijkt

Hasselt - Kevin Huyghebaert viel van de ene verbazing in de andere nadat hij zijn snelle sportwagen, een Chrysler Crossfire, voor onderhoud naar de garage had gebracht. Volgens het gps-trackingsysteem reed een medewerker van garage Br. tijdens een testritje op de Hasseltse ring 161 km/uur met zijn auto. En toen hij de dashcambeelden bekeek, viel hij pas echt van zijn stoel.

Kevin Huyghebaert (34) uit het Luikse Trooz kocht zijn sportwagen twee jaar geleden tweedehands in Duitsland. “Voor onderhoud was ik altijd bij een garagist bij mij in de buurt geweest, maar nu ...