Hij liet Trump een carnavalsliedje zingen en maakte van God een ‘Ajoin’: Vlaming Inti is wereldkampioen hacken

Aalst - De wereldkampioen hacken komt uit Vlaanderen: Inti De Ceukelaire is in Las Vegas gekroond tot ‘Most Valuable Hacker, de hoogste onderscheiding in die wereld. De ethische hacker uit Aalst won het ‘WK Hacken’ door onder meer in te breken in de systemen van het Amerikaanse Pentagon.

Het Amerikaanse bedrijf HackerOne organiseerde de afgelopen week een competitie in Las Vegas die wordt beschouwd als het ‘WK Hacken’. De honderd beste hackers ter wereld reisden af naar de woestijnstad voor de digitale krachtmeting. Onder hen de Vlaamse ethische hacker (iemand die inbreekt in computersystemen om fouten en veiligheidslekken te melden aan bedrijven of instanties) Inti De Ceukelaire.

Vijf nachten op rij kregen ze de opdracht te vinden om lekken in beveiligingssystemen te vinden bij onder meer Uber en het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat gebeurde volledig legaal: de bedrijven en overheden gaven toestemming voor de proeven en vaak loven ze beloningen uit voor hacker die zwakheden bloot kunnen leggen in de systemen.

Aan het eind van de rit kwam de jonge twintiger Inti het beste uit de strijd en werd gekroond tot ‘Most Valuable Hacker’ (Meest Waardevolle Hacker) en kreeg een daarbij behorende riem, zoals bokskampioenen krijgen.

Wereld stukje veiliger

Het officieuze WK Hacken is een combinatie van plezier maken en serieus bezig zijn, legt Inti uit in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Dit is eigenlijk een beetje een zomerkamp voor computernerds. We hebben met de honderd hackers heel wat lekken kunnen aankaarten en op die manier hebben we onze stempel kunnen drukken op de beveiliging. We hebben de wereld een stukje veiliger gemaakt en daar doen we het voor.”

Trump, het Vaticaan en Aalsters carnaval

Inti is geen onbekende in de hackerswereld. Zo verschafte hij zich in het verleden toegang tot het twitteraccount van de Amerikaanse president Donald Trump, waardoor het leek alsof de ‘leider van de vrije wereld’ een carnavalsliedje in ’t Oiljsters verspreidt. Een volgende keer liet de Vlaming Trump tweeten over een fanbijeenkomst van de animatiereeks ‘My little pony’. En dan was er die keer dathet Vaticaan van God een Ajoin maakte.

Maar het zijn niet enkel flauwe grapjes die Inti uithaalt. Zo vond hij een datalek in populaire Facebook-quizzen en probeerde hij sociale mediagebruikers te sensibiliseren over de gevaren van dergelijke quizjes.