Een onbekende man heeft in Taiwan een zevenjarig meisje uit de handen van haar moeder getrokken. De man stond al een hele poos te wachten aan een winkel, om dan toe te slaan. Meteen kwamen heel wat omstaanders kijken naar wat er gebeurde, maar plots liet de man het meisje gaan. “Ik dacht dat het iemand anders was, dit is een identiteitsvergissing”, zei hij achteraf aan de politie. De man is gearresteerd.